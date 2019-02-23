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У Києві шахраї обібрали підприємців
на 13 мільйонів гривень

У Києві шахраї обібрали підприємців на 13 мільйонів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 18:46

У Києві шахраї обібрали підприємців на 13 мільйонів гривень

Пропонуємо до обговорення:
У столиці правоохоронці ліквідували міжрегіональну злочинну групу, члени якої привласнили товари підприємців на 13 млн грн.

Дивися повний текст У Києві шахраї обібрали підприємців на 13 мільйонів гривень.
R2
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