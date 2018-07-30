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купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лют, 2019 19:22
Є така ідея: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в експлуатацію.
Скільки триває в середньому будівництво у Львові? 1 рік, 1,5 роки? І яка різниця в ціні виходить приблизно?
Дякую!
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pasoleg
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