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купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2019 19:42
...то що, відповідь автору цієї гілки така: ні! - в котлован(найближчим роком) вкладати НЕ вартує?
-так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 21 бер, 2019 22:43
proftpd66 написав:
Эрик Найман сообщил что нет смысла. Если Вы не прогнозируете огромный рост цена на недвигу.
ОВГЗ - дает 17-20%.
Вы продали доллары на гривны по курсу, 24-25грн, а сейчас 27-28. Пересчитайте!
Стройку заморозили или/и задержали на 2-3 года. В гривнах 10-20%. В долларах 5-10%
+ налог никто не считал? %5+1.5% военка + 1% в пенсин +1-3% брокерам.UPD:
тут недвига работает когда черного налика много и нету куда его девать!UPD2:
можно в январе менять доллары на гривны вкладывать в ОВГЗ. В Июле-Август обратно в доллар и контрабас повозить можно
Если продавать до оформления права собственности, то никаких налогов платить не нужно
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Елена8
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Додано: П'ят 22 бер, 2019 00:46
Елена8 написав: proftpd66 написав:
Эрик Найман сообщил что нет смысла. Если Вы не прогнозируете огромный рост цена на недвигу.
ОВГЗ - дает 17-20%.
Вы продали доллары на гривны по курсу, 24-25грн, а сейчас 27-28. Пересчитайте!
Стройку заморозили или/и задержали на 2-3 года. В гривнах 10-20%. В долларах 5-10%
+ налог никто не считал? %5+1.5% военка + 1% в пенсин +1-3% брокерам.UPD:
тут недвига работает когда черного налика много и нету куда его девать!UPD2:
можно в январе менять доллары на гривны вкладывать в ОВГЗ. В Июле-Август обратно в доллар и контрабас повозить можно
Если продавать до оформления права собственности, то никаких налогов платить не нужно
Как наблюдаю за компаниями, то все стоят новые дома лучше тех что были уже построенные этой же компании. Компании эволюционируют.
Кто возьмет за огромную сумму в новом доме (уже в старом доме), если есть куча других аналогичных строек и даже еще по круче?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 31 бер, 2019 20:39
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Додано: Сер 22 тра, 2019 16:33
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