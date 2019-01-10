купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

...то що, відповідь автору цієї гілки така: ні! - в котлован(найближчим роком) вкладати НЕ вартує?
-так?
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Додано: Чет 21 бер, 2019 19:42
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
...то що, відповідь автору цієї гілки така: ні! - в котлован(найближчим роком) вкладати НЕ вартує?
-так?
...я ще три роки тому написав це:
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Додано: Чет 21 бер, 2019 22:43
Если продавать до оформления права собственности, то никаких налогов платить не нужно
Додано: П'ят 22 бер, 2019 00:46
Как наблюдаю за компаниями, то все стоят новые дома лучше тех что были уже построенные этой же компании. Компании эволюционируют.
Кто возьмет за огромную сумму в новом доме (уже в старом доме), если есть куча других аналогичных строек и даже еще по круче?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:33
Елена8
а що думаєте про це?
Додано: Чет 27 чер, 2019 05:32
Сегодня не выгодно.
Было хорошо в 2014-2016.Сам занимался.Будет выгодно при следующей хорошей девальвации.Но застройщика уже опытные,будут реагировать и переоценивать быстрее.Хотя при такой конкуренции-хз.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:29
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
т.е. расти цена не будет по вашему? как я понял. (из-за спроса)
если пойти против рынка и купить совок на печерской метро? там земли очень мало и метро 1 минута.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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