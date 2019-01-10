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купити квартиру на стадії
котловану і продати при вводі в ек

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2019 19:42

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

...то що, відповідь автору цієї гілки така: ні! - в котлован(найближчим роком) вкладати НЕ вартує?
-так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2019 22:43

  proftpd66 написав:Эрик Найман сообщил что нет смысла. Если Вы не прогнозируете огромный рост цена на недвигу.

ОВГЗ - дает 17-20%.

Вы продали доллары на гривны по курсу, 24-25грн, а сейчас 27-28. Пересчитайте!
Стройку заморозили или/и задержали на 2-3 года. В гривнах 10-20%. В долларах 5-10%
+ налог никто не считал? %5+1.5% военка + 1% в пенсин +1-3% брокерам.

UPD:

тут недвига работает когда черного налика много и нету куда его девать!


UPD2:
можно в январе менять доллары на гривны вкладывать в ОВГЗ. В Июле-Август обратно в доллар и контрабас повозить можно

Если продавать до оформления права собственности, то никаких налогов платить не нужно
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2019 00:46

  Елена8 написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман сообщил что нет смысла. Если Вы не прогнозируете огромный рост цена на недвигу.

ОВГЗ - дает 17-20%.

Вы продали доллары на гривны по курсу, 24-25грн, а сейчас 27-28. Пересчитайте!
Стройку заморозили или/и задержали на 2-3 года. В гривнах 10-20%. В долларах 5-10%
+ налог никто не считал? %5+1.5% военка + 1% в пенсин +1-3% брокерам.

UPD:

тут недвига работает когда черного налика много и нету куда его девать!


UPD2:
можно в январе менять доллары на гривны вкладывать в ОВГЗ. В Июле-Август обратно в доллар и контрабас повозить можно

Если продавать до оформления права собственности, то никаких налогов платить не нужно


Как наблюдаю за компаниями, то все стоят новые дома лучше тех что были уже построенные этой же компании. Компании эволюционируют.

Кто возьмет за огромную сумму в новом доме (уже в старом доме), если есть куча других аналогичных строек и даже еще по круче?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 20:39

Елена8 Реальна практика
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:33

Елена8

а що думаєте про це?

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?m ... ion=realty
pasoleg
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 05:32

Сегодня не выгодно.
Было хорошо в 2014-2016.Сам занимался.Будет выгодно при следующей хорошей девальвации.Но застройщика уже опытные,будут реагировать и переоценивать быстрее.Хотя при такой конкуренции-хз.
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:29

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

  QIWIT написав:Было хорошо в 2014-2016.Сам занимался.Будет выгодно при следующей хорошей девальвации.Но застройщика уже опытные,будут реагировать и переоценивать быстрее.Хотя при такой конкуренции-хз.


т.е. расти цена не будет по вашему? как я понял. (из-за спроса)

если пойти против рынка и купить совок на печерской метро? там земли очень мало и метро 1 минута.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:26

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

Усім доброго дня!

Акції забудовників середини літа: на чому можна заощадити?

Пропозиції за розстрочками стали сміливіше — початковий внесок все менше. Зустрічаються пропозиції навіть з авансом 5% від вартості квартири.

Компанії активно співпрацюють з банками за іпотечним кредитуванням і пропонують знижки до 22% при повній оплаті. Деякі відділи продажів готові обговорювати індивідуальні умови з клієнтами, якщо вони не соромляться питати про додаткові знижки або продовження акційних пропозицій.

На стадії котловану наразі Причал 8, там квартири по 18 000 грн/м2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:08

Аванс в 5 % только подтверждает что продать все сложнее и сложнее.Ждем ценники вниз,хотя при понижении доллара может и не дождемся.
QIWIT
 
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