купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

...то що, відповідь автору цієї гілки така: ні! - в котлован(найближчим роком) вкладати НЕ вартує?
-так?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2019 19:42
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
...то що, відповідь автору цієї гілки така: ні! - в котлован(найближчим роком) вкладати НЕ вартує?
-так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 бер, 2019 22:43
Если продавать до оформления права собственности, то никаких налогов платить не нужно
Додано: П'ят 22 бер, 2019 00:46
Как наблюдаю за компаниями, то все стоят новые дома лучше тех что были уже построенные этой же компании. Компании эволюционируют.
Кто возьмет за огромную сумму в новом доме (уже в старом доме), если есть куча других аналогичных строек и даже еще по круче?
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:33
Елена8
а що думаєте про це?
Додано: Чет 27 чер, 2019 05:32
Сегодня не выгодно.
Было хорошо в 2014-2016.Сам занимался.Будет выгодно при следующей хорошей девальвации.Но застройщика уже опытные,будут реагировать и переоценивать быстрее.Хотя при такой конкуренции-хз.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:29
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
т.е. расти цена не будет по вашему? как я понял. (из-за спроса)
если пойти против рынка и купить совок на печерской метро? там земли очень мало и метро 1 минута.
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:26
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
Усім доброго дня!
Пропозиції за розстрочками стали сміливіше — початковий внесок все менше. Зустрічаються пропозиції навіть з авансом 5% від вартості квартири.
Компанії активно співпрацюють з банками за іпотечним кредитуванням і пропонують знижки до 22% при повній оплаті. Деякі відділи продажів готові обговорювати індивідуальні умови з клієнтами, якщо вони не соромляться питати про додаткові знижки або продовження акційних пропозицій.
На стадії котловану наразі Причал 8, там квартири по 18 000 грн/м2
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:08
Аванс в 5 % только подтверждает что продать все сложнее и сложнее.Ждем ценники вниз,хотя при понижении доллара может и не дождемся.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:01
Риелторы обрывают тел. 65 за 52 м.кв. , я заплатила в январе 2017 за нее 38. Пока цены - вверх, решила не торопиться и потом еще повысить. Не уйдет - 2 студио по 500 дол/мес сдам
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