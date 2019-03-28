купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

Додано: Нед 06 жов, 2019 13:35

...так, в 15-16-17р. і, навіть, 18р. було вигідно вкластись на котловані!

- а цей рік, напевно, потрібно перечекати в кеші.....



- чи хтось бере/взяв собі цього року на котловані?