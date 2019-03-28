купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

ок, спасибо за инфо, а сколько строился дом? он уже сдан?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:11
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:35
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
...так, в 15-16-17р. і, навіть, 18р. було вигідно вкластись на котловані!
- а цей рік, напевно, потрібно перечекати в кеші.....
- чи хтось бере/взяв собі цього року на котловані?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:13
Наташа, по моєму, взагалі живе в орендному житлі.
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Так, фінмоніторинг вже добре трусить тих, хто купляє "первинку".
До "вторинки" ще не добрались. Можливо, в наступному році.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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