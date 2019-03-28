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купити квартиру на стадії
котловану і продати при вводі в ек

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:11

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

  alya_tsimbal написав:65 за 52 м.кв. , я заплатила в январе 2017 за нее 38
ок, спасибо за инфо, а сколько строился дом? он уже сдан?
pasoleg
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:35

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

...так, в 15-16-17р. і, навіть, 18р. було вигідно вкластись на котловані!
- а цей рік, напевно, потрібно перечекати в кеші.....

- чи хтось бере/взяв собі цього року на котловані?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:13

  UA написав:
  investorkiev написав:
  UA написав:При инвестиции в первичку, финмониторинг уже по полной трусит.
Особенно на суммы от 2 млн грн.


Только крупные банки, и то не все. Есть много вариантов заплатить суммы больше без проблем, ни одной бумажки не спрашивают, кроме стандартной анкеты. Обычно в ОП знают такие «сговорчивые банки» и туда направляют.

Натаха попробуй заплатить и обнаружишь что:
-не только большие банки
-варианты есть, но их уже не так и много

Наташа, по моєму, взагалі живе в орендному житлі. :oops:
__________
Так, фінмоніторинг вже добре трусить тих, хто купляє "первинку".
До "вторинки" ще не добрались. Можливо, в наступному році.
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:38

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

... ну то що, хтось недавно купив, чи збирається скоро купити на котловані?
- на що/який прибуток розраховуєте? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:01

Зелений козлик - плиг-скок! Доки не отримає в лобок!

  Долярчик написав:... ну то що, хтось недавно купив, чи збирається скоро купити на котловані?
- на що/який прибуток розраховуєте? :D

Долярчик, ти як шакал бігаєш по всім форумам, розпитуєш, як заробити великі гроші, не працюючи і не ризикуюючи)))) Вже знюхався з аферистами від нерухомості, з бродячими шарлатанами-проповідниками , з горе-біткоїнщиками.

Чому не хочеш багато працювати, щоб добре заробляти? Чому все шлангуєш???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лис, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:24

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

... хто багато працює - (переважно/як правило) - немає часу заробляти гроші! ©®™ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:40

  Долярчик написав:
  Frant написав:
  Долярчик написав:... ну то що, хтось недавно купив, чи збирається скоро купити на котловані?
- на що/який прибуток розраховуєте? :D

Долярчик, ти як шакал бігаєш по всім форумам, розпитуєш, як заробити великі гроші, не працюючи і не ризикуюючи)))) Вже знюхався з аферистами від нерухомості, з бродячими шарлатанами-проповідниками , з горе-біткоїнщиками.

Чому не хочеш багато працювати, щоб добре заробляти? Чому все шлангуєш???


... хто багато працює - (переважно/як правило) - немає часу заробляти гроші! ©®™ :D


"Хто грає, той штани втрачає!" :mrgreen:
Дивись, щоб ти не залишився у розбитого корита!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лис, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:47

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

... нє, нє! - хто грає - той і має!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:51

  Долярчик написав:... нє, нє! - хто грає - той і має!©®™

Уважно слухай розповідь людини, яка, як і зелений козлик, хотіла швидко розбагатіти!

"Хто грає, той штани втрачає!"


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