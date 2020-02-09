купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

ок, спасибо за инфо, а сколько строился дом? он уже сдан?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:11
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
Додано: Нед 06 жов, 2019 14:35
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
...так, в 15-16-17р. і, навіть, 18р. було вигідно вкластись на котловані!
- а цей рік, напевно, потрібно перечекати в кеші.....
- чи хтось бере/взяв собі цього року на котловані?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:13
Наташа, по моєму, взагалі живе в орендному житлі.
__________
Так, фінмоніторинг вже добре трусить тих, хто купляє "первинку".
До "вторинки" ще не добрались. Можливо, в наступному році.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:38
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
... ну то що, хтось недавно купив, чи збирається скоро купити на котловані?
- на що/який прибуток розраховуєте?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:01
Зелений козлик - плиг-скок! Доки не отримає в лобок!
Долярчик, ти як шакал бігаєш по всім форумам, розпитуєш, як заробити великі гроші, не працюючи і не ризикуюючи)))) Вже знюхався з аферистами від нерухомості, з бродячими шарлатанами-проповідниками , з горе-біткоїнщиками.
Чому не хочеш багато працювати, щоб добре заробляти? Чому все шлангуєш???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лис, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:24
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
... хто багато працює - (переважно/як правило) - немає часу заробляти гроші! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 02 тра, 2020 16:56
Елена8 Потрібно відповідально підійти до питання вибору забудівельника і розташування квартири.
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:17
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
А якщо взяти в іпотеку на стадії котловану і продати її пАпіжже?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|