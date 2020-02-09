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купити квартиру на стадії
котловану і продати при вводі в ек

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 13:34

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

Або можна взяти в іпотеку під залог своєї житлової :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:51

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

Сейчас лучше не рисковать с котлованами, ну если сильно хочется попытать судьбу то вначале стоит проверить документы жилых комплексов через сервис - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/
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