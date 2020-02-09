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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 сер, 2020 13:34
купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
Або можна взяти в іпотеку під залог своєї житлової
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:51
купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
Сейчас лучше не рисковать с котлованами, ну если сильно хочется попытать судьбу то вначале стоит проверить документы жилых комплексов через сервис -
Додано: Суб 17 жов, 2020 23:01
то есть я правильно понимаю, что если я хочу купить квартиру за миллион, то при подписании договора я могу отдать застройщику только 50K, а все остальное при сдаче дома через 2 года, или по графику платажей в течении 2х.
Это так работает?
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:27
Халяви - нема!!!)))
1) Як правило, сплачується по графіку(раз в квартал, або по іншому)
2) На довгий термін і при малому першому внеску - ВСІ підв'язують до курсу долара!(зустрічав випадки, що можуть НЕ підв'язати до курсу лише тоді, коли перший внесок 70-85%! ) - але ж так НЕ цікаво!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:37
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
Согласен, не цікаво.
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:38
Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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