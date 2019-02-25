В "Укравтодорі" назвали напрямки, які можуть стати першими платними дорогами в країні.
Дивися повний текст Три траси в Україні можуть стати платними: \"Укравтодор\" назвав напрямки.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 20:11
Три траси в Україні можуть стати платними: "Укравтодор"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три траси в Україні можуть стати платними: \"Укравтодор\" назвав напрямки.
Додано: Вів 26 лют, 2019 20:11
Вопрос: современные авто на преодоление такого расстояния тратят тоже "около 4 л бензина", как и чем инвестор может "заинтересовать" пересичного удвоить свои транспортные расходы (которые и без этого с европейскими вполне сопоставимы)? Или Кава думает, что необходимость в ремонте бесплатных дорог, при наличии платной, отпадает? Напомню - уже существующие дороги платными делать нельзя!!!
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