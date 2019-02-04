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Імпорт авто в Україну: топ-3
країн, з яких ввезли...

Імпорт авто в Україну: топ-3 країн, з яких ввезли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 20:55

Імпорт авто в Україну: топ-3 країн, з яких ввезли...

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт легкових автомобілів в Україну в січні 2019 року становив 309,176 млн дол.

Дивися повний текст Імпорт авто в Україну: топ-3 країн, з яких ввезли найбільше машин.
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Яке страшне, нелюдське зубожіння - бідні українці віддали в січні за імпортні машини свої останні триста мільйонів доларів.
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