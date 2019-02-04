Імпорт легкових автомобілів в Україну в січні 2019 року становив 309,176 млн дол.
Дивися повний текст Імпорт авто в Україну: топ-3 країн, з яких ввезли найбільше машин.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 20:55
Імпорт авто в Україну: топ-3 країн, з яких ввезли...
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Дивися повний текст Імпорт авто в Україну: топ-3 країн, з яких ввезли найбільше машин.
Додано: Вів 26 лют, 2019 20:56
Яке страшне, нелюдське зубожіння - бідні українці віддали в січні за імпортні машини свої останні триста мільйонів доларів.
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