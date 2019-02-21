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"Укргазбанк" продав бізнес-центр
у Києві за 180 мільйонів

"Укргазбанк" продав бізнес-центр у Києві за 180 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 21:04

"Укргазбанк" продав бізнес-центр у Києві за 180 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Державний "Укргазбанк" продав через OpenMarket бізнес-центр у Києві на вулиці Велика Васильківська за 182,163 мільйона гривень.

Дивися повний текст \"Укргазбанк\" продав бізнес-центр у Києві за 180 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 21:04

Учитывая, что здание давно уже признано аварийным и оттуда давно уже постепенно перевозили сотрудников, то кто-то купил участок под бизнес-центр, после сноса этой развалюхи. На самом деле, ещё нормальные деньги заплатил. Аж удивительно.
LutsMan
 
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