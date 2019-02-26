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Уряд знизить ціну на газ у
2 або 4 рази, якщо це не...

Уряд знизить ціну на газ у 2 або 4 рази, якщо це не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 22:10

Уряд знизить ціну на газ у 2 або 4 рази, якщо це не...

Пропонуємо до обговорення:
Він стверджує, що через популістичну політику енергетична галузь стала непривабливою

Дивися повний текст Уряд знизить ціну на газ у 2 або 4 рази, якщо це не суперечитиме домовленостям з МВФ — прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 22:10

Выборы надо проводить каждый квартал, очень полезное мероприятие. Валюта в страну с оффшоров заводиться, мозг у правительства начинает работать в другом направлении. За месяц столько улучшений сколько за пять лет не было.
tigr-uu
 
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