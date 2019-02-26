Він стверджує, що через популістичну політику енергетична галузь стала непривабливою
Дивися повний текст Уряд знизить ціну на газ у 2 або 4 рази, якщо це не суперечитиме домовленостям з МВФ — прем'єр.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 22:10
Уряд знизить ціну на газ у 2 або 4 рази, якщо це не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд знизить ціну на газ у 2 або 4 рази, якщо це не суперечитиме домовленостям з МВФ — прем'єр.
Додано: Вів 26 лют, 2019 22:10
Выборы надо проводить каждый квартал, очень полезное мероприятие. Валюта в страну с оффшоров заводиться, мозг у правительства начинает работать в другом направлении. За месяц столько улучшений сколько за пять лет не было.
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