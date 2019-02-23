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Бюджет у січні недоотримав
11 млрд грн — Казначейство

Бюджет у січні недоотримав 11 млрд грн — Казначейство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 23:32

Бюджет у січні недоотримав 11 млрд грн — Казначейство

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2019 року загальний фонд державного бюджету України було виконано з дефіцитом 11 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Бюджет у січні недоотримав 11 млрд грн — Казначейство.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 23:32

А пан Розенко сказал, что для поднятия пенсий достаточно ресурсов и это никоим образом не связано с выборами
chitatel
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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