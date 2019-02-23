У січні 2019 року загальний фонд державного бюджету України було виконано з дефіцитом 11 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Бюджет у січні недоотримав 11 млрд грн — Казначейство.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 23:32
Бюджет у січні недоотримав 11 млрд грн — Казначейство
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Дивися повний текст Бюджет у січні недоотримав 11 млрд грн — Казначейство.
Додано: Вів 26 лют, 2019 23:32
А пан Розенко сказал, что для поднятия пенсий достаточно ресурсов и это никоим образом не связано с выборами
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