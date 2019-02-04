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Біткойн-біржа Coinbin збанкрутувала через розтрату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лют, 2019 01:52
Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська криптобіржа Coinbin (в минулому - Youbit) оголосила про банкрутство після того, як виявила недостачу в 29,3 млрд вон.
Дивися повний текст Біткойн-біржа Coinbin збанкрутувала через розтрату співробітником $26 млн
.
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