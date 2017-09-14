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Opel оголосив про повернення
до Росії після чотирьох...

Opel оголосив про повернення до Росії після чотирьох...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 08:47

Opel оголосив про повернення до Росії після чотирьох...

Пропонуємо до обговорення:
Французький автовиробник PSA Group оголосив про рішення повернути німецький бренд Opel до Росії в рамках плану розширення експортних ринків.

Дивися повний текст Opel оголосив про повернення до Росії після чотирьох років відсутності.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 08:47

Вот они, санкции.
papchik
 
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