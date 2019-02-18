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Імідж України в Західній Європі
не відповідає її реаліям...

Імідж України в Західній Європі не відповідає її реаліям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 09:53

Імідж України в Західній Європі не відповідає її реаліям...

Пропонуємо до обговорення:
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що імідж України в Західній Європі не відповідає реаліям.

Дивися повний текст Імідж України в Західній Європі не відповідає її реаліям - посол ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 09:53

Вчерашний день хорошо показал наш имидж.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 10:16

Имидж и перспективы - это две большие разницы. Да у нашей страны самые большие перспективы развития в Европе. но имидж нашей страны стремится к нулю так как мы погрязли в болоте коррупции и политическом кришивании олигархов.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 10:41

p_a_l наш це чий імідж? ти про РФ?
-Segey- в якій це нашій странє ти ппро РФ?
vovkane04
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