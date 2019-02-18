Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що імідж України в Західній Європі не відповідає реаліям.
Дивися повний текст Імідж України в Західній Європі не відповідає її реаліям - посол ЄС.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 09:53
Імідж України в Західній Європі не відповідає її реаліям...
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Дивися повний текст Імідж України в Західній Європі не відповідає її реаліям - посол ЄС.
Додано: Сер 27 лют, 2019 10:16
Имидж и перспективы - это две большие разницы. Да у нашей страны самые большие перспективы развития в Европе. но имидж нашей страны стремится к нулю так как мы погрязли в болоте коррупции и политическом кришивании олигархов.
Додано: Сер 27 лют, 2019 10:41
p_a_l наш це чий імідж? ти про РФ?
-Segey- в якій це нашій странє ти ппро РФ?
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