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Пенсіонери отримають дві
додаткові виплати в березні і...

Пенсіонери отримають дві додаткові виплати в березні і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 11:01

Пенсіонери отримають дві додаткові виплати в березні і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Дивися повний текст Пенсіонери отримають дві додаткові виплати в березні і квітні: у Кабміні озвучили суму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 11:01

выборы...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 11:31

  Cactus написав:выборы...

Это просто совпадение :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 11:38

это типа - голосуйте за какао-бобового или второй транш не получите? лихо...
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 11:54

Конфеты зажал, решили купить за счет бюджета.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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