Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
Дивися повний текст Пенсіонери отримають дві додаткові виплати в березні і квітні: у Кабміні озвучили суму.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 11:01
Пенсіонери отримають дві додаткові виплати в березні і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонери отримають дві додаткові виплати в березні і квітні: у Кабміні озвучили суму.
Додано: Сер 27 лют, 2019 11:31
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 27 лют, 2019 11:38
это типа - голосуйте за какао-бобового или второй транш не получите? лихо...
Додано: Сер 27 лют, 2019 11:54
Конфеты зажал, решили купить за счет бюджета.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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