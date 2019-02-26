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Чурій: Україні потрібна дедоларизація
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лют, 2019 11:21
Пропонуємо до обговорення:
За словами заступника Голови НБУ, дуже великий напрямок розвитку – дедоларизація.
Дивися повний текст Чурій: Україні потрібна дедоларизація
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Додано: Сер 27 лют, 2019 11:21
замените гривну на евро и будет вам дедоларизация
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