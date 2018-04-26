Менеджер по продажам (консультация по финансовым услугам)

Компания FORMAT A PLUS более 3-х лет предоставляет аналитические услуги в нескольких направлениях, основным из которых является предоставление консультативных услуг по максимизации и поиску новых источников прибыли клиентов, оптимизация привлеченного капитала, создание бизнес планов, полное юридическое сопровождение, оптимизация бизнес процессов .
Мы активно развиваемся и за последний год увеличили клиентскую базу на 62%
Задачи наших сотрудников всегда расписаны на 1 неделю вперед, говорит это о том, что нашим менеджерам не нужно искать клиентов, им всегда есть кому продавать!
Но мы хотим ГОРАЗДО большего!
Растет компания, растет количество клиентов и нам нужно пополнение в отдел продаж!
Именно поэтому мы ищем:
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ!
Интересна вакансия? Смотри дальше:
Что ты будешь делать, работая в нашей команде:
Проводить презентацию для новых клиентов ( в среднем 36 новых клиентов в день);
Перезванивать клиентам, с которыми уже общался ранее.
Хочешь знать сколько Ты СМОЖЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ в компании?
первый месяц ТЫ ГАРАНТИРОВАННО ЗАРАБОТАЕШЬ 8000 грн;
со второго месяца ты заработаешь 11.100 грн. при выполнении всего 5 сделок по минимальным показателям в нашей компании;
ТЫ ЗАРАБОТАЕШЬ - 20550 грн (бонус+ставка), сделав те же 5 сделок в месяц, но увеличив сумму сделки (и этому ты со временем научишься)!
Хочешь зарабатывать больше? У тебя будет такая возможность. Ограничений в зарплате НЕТ! Все зависит от тебя
И ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ СТАВИТЬ СЕБЕ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ И ИДТИ К НИМ!
Что еще ты получишь:
офис в Бизнес-Центре STAR CENTER
с зоной отдыха и кухней (чай, кофе)
10 мин. от ст.м. Демеевская или
20 мин. от ст.м. Шулявская
официальное оформление
стабильный график с 9:30 до 19:00/с 11:00 до 21:00
у тебя есть возможность карьерного и профессионального роста!
Тебя заинтересовала вакансия? Напиши, позвони, отправь резюме и мы свяжемся с тобой в ближайшее время!!!
Наши контакты:
e-mail: hr@faplus.com.ua
Тел:063-563-48-80, Юлия
Viber: 099-438-70-11, Яна
Telegram: 068-957-89-34, Яна