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Менеджер по продажам (консультация
по финансовым услугам)

Менеджер по продажам (консультация по финансовым услугам)
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 12:24

Менеджер по продажам (консультация по финансовым услугам)

Компания FORMAT A PLUS более 3-х лет предоставляет аналитические услуги в нескольких направлениях, основным из которых является предоставление консультативных услуг по максимизации и поиску новых источников прибыли клиентов, оптимизация привлеченного капитала, создание бизнес планов, полное юридическое сопровождение, оптимизация бизнес процессов .

Мы активно развиваемся и за последний год увеличили клиентскую базу на 62%

Задачи наших сотрудников всегда расписаны на 1 неделю вперед, говорит это о том, что нашим менеджерам не нужно искать клиентов, им всегда есть кому продавать!

Но мы хотим ГОРАЗДО большего!
Растет компания, растет количество клиентов и нам нужно пополнение в отдел продаж!
Именно поэтому мы ищем:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ!


Интересна вакансия? Смотри дальше:

Что ты будешь делать, работая в нашей команде:

Проводить презентацию для новых клиентов ( в среднем 36 новых клиентов в день);
Перезванивать клиентам, с которыми уже общался ранее.


Хочешь знать сколько Ты СМОЖЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ в компании?

первый месяц ТЫ ГАРАНТИРОВАННО ЗАРАБОТАЕШЬ 8000 грн;
со второго месяца ты заработаешь 11.100 грн. при выполнении всего 5 сделок по минимальным показателям в нашей компании;
ТЫ ЗАРАБОТАЕШЬ - 20550 грн (бонус+ставка), сделав те же 5 сделок в месяц, но увеличив сумму сделки (и этому ты со временем научишься)!
Хочешь зарабатывать больше? У тебя будет такая возможность. Ограничений в зарплате НЕТ! Все зависит от тебя
И ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ СТАВИТЬ СЕБЕ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ И ИДТИ К НИМ!


Что еще ты получишь:

офис в Бизнес-Центре STAR CENTER
с зоной отдыха и кухней (чай, кофе)

10 мин. от ст.м. Демеевская или

20 мин. от ст.м. Шулявская

официальное оформление
стабильный график с 9:30 до 19:00/с 11:00 до 21:00
у тебя есть возможность карьерного и профессионального роста!


Тебя заинтересовала вакансия? Напиши, позвони, отправь резюме и мы свяжемся с тобой в ближайшее время!!!
Наши контакты:

e-mail: hr@faplus.com.ua

Тел:063-563-48-80, Юлия

Viber: 099-438-70-11, Яна

Telegram: 068-957-89-34, Яна
Format A Plus
 
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З нами з: 27.02.19
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