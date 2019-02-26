Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Дивися повний текст В Україні погіршився один з ключових економічних показників.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 13:00
В Україні погіршився один з ключових економічних показників
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Дивися повний текст В Україні погіршився один з ключових економічних показників.
Додано: Сер 27 лют, 2019 13:16
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