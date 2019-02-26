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В Україні погіршився один з
ключових економічних показників

В Україні погіршився один з ключових економічних показників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 13:00

В Україні погіршився один з ключових економічних показників

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Дивися повний текст В Україні погіршився один з ключових економічних показників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 13:00

Результат действий гаранта, как кризисного менеджера.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 13:16

  ruvex написав:Результат действий гаранта, как кризисного менеджера.

Это вряд ли - уже в 13-ом промпроизводство было ниже чем в 2006-ом. А в декабре 18-го его индекс составлял всего 71,6% от декабря 2006-го.
Это (деиндустриализация) системная проблема, не зависящая от персоналий
Волгарь
 
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