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За 2 тижні лютого українці вивели за кордон більш ніж 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лют, 2019 13:40
Пропонуємо до обговорення:
З 7 по 20 лютого українці вивели за кордон з використанням е-лімітів 3,09 млн євро. Про це на Українському Валютному Форумі повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.
Дивися повний текст За 2 тижні лютого українці вивели за кордон більш ніж 3 мільйони євро
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Додано: Сер 27 лют, 2019 13:40
Люди готуються до ***, або Зєєєлі.
Хтось сподівається приколотися, чи то "давайтє іх сдєлаєм!" А хтось розуміє, чим все це закінчиться і кладе подалі, щоб можна було спокійно виїхати і жити серед нормальних людей, а не сеоред ідіотів!
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