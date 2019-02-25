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За 2 тижні лютого українці
вивели за кордон більш ніж 3...

За 2 тижні лютого українці вивели за кордон більш ніж 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 13:40

За 2 тижні лютого українці вивели за кордон більш ніж 3...

Пропонуємо до обговорення:
З 7 по 20 лютого українці вивели за кордон з використанням е-лімітів 3,09 млн євро. Про це на Українському Валютному Форумі повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Дивися повний текст За 2 тижні лютого українці вивели за кордон більш ніж 3 мільйони євро.
R2
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Люди готуються до ***, або Зєєєлі.
Хтось сподівається приколотися, чи то "давайтє іх сдєлаєм!" А хтось розуміє, чим все це закінчиться і кладе подалі, щоб можна було спокійно виїхати і жити серед нормальних людей, а не сеоред ідіотів!
andriyzhagun
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