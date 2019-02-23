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Україна планує побудувати завод з фабрикації ядерного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лют, 2019 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив в ході Українського енергетичного форуму в Києві.
Дивися повний текст Україна планує побудувати завод з фабрикації ядерного палива - Насалик
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Додано: Сер 27 лют, 2019 13:54
З фабрикації? Може з виробництва?
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