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Україна планує побудувати
завод з фабрикації ядерного...

Україна планує побудувати завод з фабрикації ядерного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 13:53

Україна планує побудувати завод з фабрикації ядерного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив в ході Українського енергетичного форуму в Києві.

Дивися повний текст Україна планує побудувати завод з фабрикації ядерного палива - Насалик.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 13:54

З фабрикації? Може з виробництва?
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