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"Мінімалка" в Україні
має зрости вдвічі

"Мінімалка" в Україні має зрости вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 14:13

"Мінімалка" в Україні має зрости вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата в Україні має зрости до 300 доларів.

Дивися повний текст \"Мінімалка\" в Україні має зрости вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 14:13

Повідміняйте усі пільги, субсидії, відпустіть тарифи на транспортні послуги, запровідьте врешті решт зстахову медицину, пенійне та трудове страхування, як скрізь у ЄС і ринок сам відрегулює мінімалку. Вона стане десь між болгарською та румунською, ближче до румунчької
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:06

При этом Гройсман уточнил, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.
- Если премьер-министр использует для таких заявлений валюту другой страны, то пусть не заикается о финансовой стабильности. Здесь, как в том известном анекдоте: "... или трусы надень, или крестик сними"(с).
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:13

Re:

Какие же они стали перед выборами инициативные.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:16

Я конечно не гуру экономических процессов, но фраза
рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики


должна наверное выглядеть по другому

сохранение финансовой стабильности и усиление роста экономики должно сопровождаться ростом зарплат


хотя ... там наверху виднее наверное ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:22

Без реальных экономических предпосылок это приведёт в дельнейшем только к росту процента теневой экономики.
cia
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