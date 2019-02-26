Мінімальна зарплата в Україні має зрости до 300 доларів.
Дивися повний текст \"Мінімалка\" в Україні має зрости вдвічі.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 14:13
"Мінімалка" в Україні має зрости вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Мінімалка\" в Україні має зрости вдвічі.
Додано: Сер 27 лют, 2019 14:13
Повідміняйте усі пільги, субсидії, відпустіть тарифи на транспортні послуги, запровідьте врешті решт зстахову медицину, пенійне та трудове страхування, як скрізь у ЄС і ринок сам відрегулює мінімалку. Вона стане десь між болгарською та румунською, ближче до румунчької
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:06
- Если премьер-министр использует для таких заявлений валюту другой страны, то пусть не заикается о финансовой стабильности. Здесь, как в том известном анекдоте: "... или трусы надень, или крестик сними"(с).
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:13
Re:
Какие же они стали перед выборами инициативные.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:16
Я конечно не гуру экономических процессов, но фраза
должна наверное выглядеть по другому
хотя ... там наверху виднее наверное
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:22
Без реальных экономических предпосылок это приведёт в дельнейшем только к росту процента теневой экономики.
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