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Найбільш відчутні ризики для
гривні можуть проявитися в...

Найбільш відчутні ризики для гривні можуть проявитися в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:45

Найбільш відчутні ризики для гривні можуть проявитися в...

Пропонуємо до обговорення:
Другий квартал буде найбільш складним для національної валюти України.

Дивися повний текст Найбільш відчутні ризики для гривні можуть проявитися в другому кварталі 2019-го - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:45

Интересно, что Вы спрогнозируете в связи с этой новостью?
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/02/27/7207791/
У кого есть свободная копейка пусть бегит скидывает?
Kudrjavuy
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