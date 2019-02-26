Другий квартал буде найбільш складним для національної валюти України.
Дивися повний текст Найбільш відчутні ризики для гривні можуть проявитися в другому кварталі 2019-го - думка експерта.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 15:45
Найбільш відчутні ризики для гривні можуть проявитися в...
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Дивися повний текст Найбільш відчутні ризики для гривні можуть проявитися в другому кварталі 2019-го - думка експерта.
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:45
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