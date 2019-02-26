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В Україні починається
системне підвищення пенсій:...

В Україні починається системне підвищення пенсій:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:49

В Україні починається системне підвищення пенсій:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Дивися повний текст В Україні починається системне підвищення пенсій: Гройсман уточнив деталі (інфографіка).
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