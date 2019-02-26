|
|
В Україні починається системне підвищення пенсій:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Дивися повний текст В Україні починається системне підвищення пенсій: Гройсман уточнив деталі (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87580
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|16
|
|
|6
|154
|
|
|14
|524
|