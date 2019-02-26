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Продажа КУА
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:58
Продается КУА, в обслуживании несколько фондов (КИФ). Рабочий бизнес. Цена 20 тыс. у.е. Торг. По всем вопросам тел 044-332-12-21
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