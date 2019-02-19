Таку інформацію опублікувала Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України».
Дивися повний текст Партії у Верховній Раді витратили на себе рекордну суму.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 16:24
Партії у Верховній Раді витратили на себе рекордну суму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Партії у Верховній Раді витратили на себе рекордну суму.
Додано: Сер 27 лют, 2019 17:08
Чего-то арифметика не сходится ?
Там автомобилей по стоимости на порядок.
А ещё квартиры, транспорт, охрана,........
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