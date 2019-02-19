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Партії у Верховній Раді
витратили на себе рекордну суму

Партії у Верховній Раді витратили на себе рекордну суму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 16:24

Партії у Верховній Раді витратили на себе рекордну суму

Пропонуємо до обговорення:
Таку інформацію опублікувала Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України».

Дивися повний текст Партії у Верховній Раді витратили на себе рекордну суму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 16:24

А вот вам мало того что за наш счет так еще на лицо дискриминация.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 17:08

Чего-то арифметика не сходится ?
Там автомобилей по стоимости на порядок.
А ещё квартиры, транспорт, охрана,........
Kudrjavuy
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