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В Україні можуть змінити
правила перевезення готівки...

В Україні можуть змінити правила перевезення готівки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 16:48

В Україні можуть змінити правила перевезення готівки...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення повинні прийняти на засіданні Кабміну 27 лютого.

Дивися повний текст В Україні можуть змінити правила перевезення готівки через кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 16:48

Перемещение через таможенную границу расписок на более чем эквивалент 10000 евро по декларации это повод детально изучить расписконосителя!
ZINCHENKO
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