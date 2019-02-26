Рішення повинні прийняти на засіданні Кабміну 27 лютого.
Дивися повний текст В Україні можуть змінити правила перевезення готівки через кордон.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 16:48
В Україні можуть змінити правила перевезення готівки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть змінити правила перевезення готівки через кордон.
Додано: Сер 27 лют, 2019 16:48
Перемещение через таможенную границу расписок на более чем эквивалент 10000 евро по декларации это повод детально изучить расписконосителя!
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