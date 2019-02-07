Про це повідомив на українському Валютному Форумі начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.
Дивися повний текст НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером».
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Додано: Сер 27 лют, 2019 17:10
НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером»
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Дивися повний текст НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером».
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