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НБУ розкрив нову схему
— «стань мільйонером»

НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 17:10

НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на українському Валютному Форумі начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.

Дивися повний текст НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 17:10

Интересно, а для кого эта "новость"?
Kudrjavuy
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