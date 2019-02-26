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Киянам пояснили, як покарати
порушника правил паркування

Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 19:19

Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні столичної Інспекції з паркування.

Дивися повний текст Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 19:19

фотки тоже распечатывать ?
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 19:32

Странно почему не факсом?
oleg_fist
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 19:55

Re: Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування

Прежде чем заниматься той *****, которую предложили в Инспекции, следует поинтересоваться, каким образом они будут "устанавливать личность нарушителя".
Потому что согласно Статьи 62 Конституции Украины действует презумпция невиновности и в отношении административных правонарушений. И чтобы наказать нарушителя, сперва нужно установить его личность и доказать его вину.

Поэтому наказать собственника автомобиля без доказательства причастности его к данному правонарушению не получится. В частности, любой суд сразу же отменит это постановление как незаконное.

Поэтому фиксируйте видео от начала правонарушения, можно подойти к водителю фиксируя все происходящее на видео и попросить его показать документы удостоверяющие личность, чтобы в письменном виде вам дал показания о том, что это именно он нарушил. И затем прикладывайте все это вместе с видео, и отправляйте в Инспекцию
Евгений Н.
 
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