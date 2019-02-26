Про це йдеться у повідомленні столичної Інспекції з паркування.
Дивися повний текст Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 19:19
Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування.
Додано: Сер 27 лют, 2019 19:55
Re: Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування
Прежде чем заниматься той *****, которую предложили в Инспекции, следует поинтересоваться, каким образом они будут "устанавливать личность нарушителя".
Потому что согласно Статьи 62 Конституции Украины действует презумпция невиновности и в отношении административных правонарушений. И чтобы наказать нарушителя, сперва нужно установить его личность и доказать его вину.
Поэтому наказать собственника автомобиля без доказательства причастности его к данному правонарушению не получится. В частности, любой суд сразу же отменит это постановление как незаконное.
Поэтому фиксируйте видео от начала правонарушения, можно подойти к водителю фиксируя все происходящее на видео и попросить его показать документы удостоверяющие личность, чтобы в письменном виде вам дал показания о том, что это именно он нарушил. И затем прикладывайте все это вместе с видео, и отправляйте в Инспекцию
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