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Комунальники готуються до зростання цін на газ –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лют, 2019 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Навесні українцям піднімуть ціни на газ.
Дивися повний текст Комунальники готуються до зростання цін на газ – погоджують тарифи
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Додано: Сер 27 лют, 2019 19:33
это лишний повап голосовать против нынешней власти...
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