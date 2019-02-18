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Комунальники готуються до
зростання цін на газ –...

Комунальники готуються до зростання цін на газ –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 19:33

Комунальники готуються до зростання цін на газ –...

Пропонуємо до обговорення:
Навесні українцям піднімуть ціни на газ.

Дивися повний текст Комунальники готуються до зростання цін на газ – погоджують тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 19:33

это лишний повап голосовать против нынешней власти...
Cler
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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