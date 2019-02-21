Система округлення дійсно працює.
Дивися повний текст Округлення цін в чеках: як правильно підрахувати суму.
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Додано: Сер 27 лют, 2019 20:47
Округлення цін в чеках: як правильно підрахувати суму
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Дивися повний текст Округлення цін в чеках: як правильно підрахувати суму.
Додано: Сер 27 лют, 2019 20:47
Взагалі-то округлення йде до 10 копійок. Людина максимум може переплатити 5 копійок, що є мізер, навіть для жебрака.
Ніде не чув щоб округляли до гривні, хіба що на курортах.
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