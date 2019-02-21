RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Округлення цін в чеках: як
правильно підрахувати суму

Округлення цін в чеках: як правильно підрахувати суму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 20:47

Округлення цін в чеках: як правильно підрахувати суму

Пропонуємо до обговорення:
Система округлення дійсно працює.

Дивися повний текст Округлення цін в чеках: як правильно підрахувати суму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87585
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 20:47

Взагалі-то округлення йде до 10 копійок. Людина максимум може переплатити 5 копійок, що є мізер, навіть для жебрака.
Ніде не чув щоб округляли до гривні, хіба що на курортах.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 11.11.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Партії у Верховній Раді витратили на себе рекордну суму
R2 » Сер 27 лют, 2019 16:24
2 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лют, 2019 17:08
Kudrjavuy
Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 20 лют, 2019 15:31
70 4617
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2019 01:07
freeze
У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків...
R2 » Чет 21 лют, 2019 20:00
4 150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 04:21
ievm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (68140)
27.02.2019 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.