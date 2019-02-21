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Гройсман повідомив про військові витрати України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лют, 2019 21:40
Пропонуємо до обговорення:
Заява прозвучала в контексті проведення пенсійної реформи
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R2
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Додано: Сер 27 лют, 2019 21:40
Воровали бы меньше и сейчас многое можно было бы сделать...
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evs-igor
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