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Відмова від дрібних
грошей: куди подіти монети

Відмова від дрібних грошей: куди подіти монети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 23:36

Відмова від дрібних грошей: куди подіти монети

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з обороту поступово виводять монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

Дивися повний текст Відмова від дрібних грошей: куди подіти монети.
R2
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