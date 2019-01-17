З 2004 по 2011 рік у Грузії проводилися реформи, які сприяли розвитку країни.
Дивися повний текст Кроки, що допомогли Грузії посісти 6 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 09:08
Кроки, що допомогли Грузії посісти 6 місце в рейтингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кроки, що допомогли Грузії посісти 6 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу.
Додано: Чет 28 лют, 2019 09:08
Желаю нашим властям кошмарных снов о реформах в Украине наподобие грузинских :)
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