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Кроки, що допомогли Грузії
посісти 6 місце в рейтингу...

Кроки, що допомогли Грузії посісти 6 місце в рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:08

Кроки, що допомогли Грузії посісти 6 місце в рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
З 2004 по 2011 рік у Грузії проводилися реформи, які сприяли розвитку країни.

Дивися повний текст Кроки, що допомогли Грузії посісти 6 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:08

Желаю нашим властям кошмарных снов о реформах в Украине наподобие грузинских :)
avk
 
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