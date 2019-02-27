Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України.
Дивися повний текст В Україні не можуть визначитися, як перейменувати шампанське і коньяк.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 09:16
В Україні не можуть визначитися, як перейменувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні не можуть визначитися, як перейменувати шампанське і коньяк.
Додано: Чет 28 лют, 2019 09:16
Десятилетиями французы не возражали против названия «Советское шампанское», а после распада СССР всполошились. По аналогии напрашивается простое решение проблемы: Українське шампанське. Или французское игристое.
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