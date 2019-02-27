RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні не можуть визначитися,
як перейменувати...

В Україні не можуть визначитися, як перейменувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:16

В Україні не можуть визначитися, як перейменувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України.

Дивися повний текст В Україні не можуть визначитися, як перейменувати шампанське і коньяк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87592
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:16

Десятилетиями французы не возражали против названия «Советское шампанское», а после распада СССР всполошились. По аналогии напрашивается простое решение проблемы: Українське шампанське. Или французское игристое.
avk
 
Заблокований
Повідомлень: 808
З нами з: 20.03.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:57

Вино ігристе і бренді, що тут думати.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:28

Щампанське i коняка. :D
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 13.03.15
Подякував: 186 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні виробляють все менше хліба, ціна якого зросла...
R2 » Чет 28 лют, 2019 09:40
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 10:05
Грйс-мэн
В Україні за рік було запущено 163 сонячні електростанції
R2 » Чет 28 лют, 2019 03:02
2 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 09:33
Yura_Gag
"Мінімалка" в Україні має зрости вдвічі 1, 2
R2 » Сер 27 лют, 2019 14:13
11 550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лют, 2019 23:36
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (68159)
28.02.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.