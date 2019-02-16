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Експерти: порятунок банківської
системи за рахунок...

Експерти: порятунок банківської системи за рахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:34

Експерти: порятунок банківської системи за рахунок...

Пропонуємо до обговорення:
Такі рекомендації запропонували аналітики-автори дослідження "Як реформувати систему гарантування вкладів?", повідомляє прес-служба ЦЕС.

Дивися повний текст Експерти: порятунок банківської системи за рахунок бюджету - дороге задоволення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:34

Удовольствие дорогое для страны, но очень выгодное для владельцев банков и власти.
nalim
 
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