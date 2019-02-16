Такі рекомендації запропонували аналітики-автори дослідження "Як реформувати систему гарантування вкладів?", повідомляє прес-служба ЦЕС.
Дивися повний текст Експерти: порятунок банківської системи за рахунок бюджету - дороге задоволення.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 09:34
Експерти: порятунок банківської системи за рахунок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти: порятунок банківської системи за рахунок бюджету - дороге задоволення.
Додано: Чет 28 лют, 2019 09:34
Удовольствие дорогое для страны, но очень выгодное для владельцев банков и власти.
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