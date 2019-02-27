|
|
|
В Україні виробляють все менше хліба, ціна якого зросла...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лют, 2019 09:40
Пропонуємо до обговорення:
У січні 2019 року пшеничний хліб із борошна вищого сорту подорожчав на 4,5% в порівнянні з грудневими цінами. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Дивися повний текст В Україні виробляють все менше хліба, ціна якого зросла на 4,5%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87592
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лют, 2019 10:05
Чтобы корова меньше ела, и давала больше молока - её нужно меньше кормить, и больше доить
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|50
|
|
|2
|57
|
|
|11
|550
|
|