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В Україні виробляють все менше
хліба, ціна якого зросла...

В Україні виробляють все менше хліба, ціна якого зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:40

В Україні виробляють все менше хліба, ціна якого зросла...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2019 року пшеничний хліб із борошна вищого сорту подорожчав на 4,5% в порівнянні з грудневими цінами. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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R2
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Чтобы корова меньше ела, и давала больше молока - её нужно меньше кормить, и больше доить
Грйс-мэн
 
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