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Ощадбанк роз'яснив механізм
монетизації субсидій

Ощадбанк роз'яснив механізм монетизації субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:44

Ощадбанк роз'яснив механізм монетизації субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Державний Ощадний банк роз'яснив механізм монетизації і отримання субсидій.

Дивися повний текст Ощадбанк роз'яснив механізм монетизації субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 09:44

Ну я с осени работающий пенсионер. Слабо верится, что в конце марта мне на пенсионную карту придёт монетизация. За обещания голосовать не буду :)
avk
 
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