Державний Ощадний банк роз'яснив механізм монетизації і отримання субсидій.
Дивися повний текст Ощадбанк роз'яснив механізм монетизації субсидій.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 09:44
Ощадбанк роз'яснив механізм монетизації субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк роз'яснив механізм монетизації субсидій.
Додано: Чет 28 лют, 2019 09:44
Ну я с осени работающий пенсионер. Слабо верится, что в конце марта мне на пенсионную карту придёт монетизация. За обещания голосовать не буду :)
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