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Спецдозволи на надра можна
буде отримати лише через...

Спецдозволи на надра можна буде отримати лише через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:00

Спецдозволи на надра можна буде отримати лише через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні Уряду сказав т.в.о. голови Державної служби геології та надр Олег Кирилюк.

Дивися повний текст Спецдозволи на надра можна буде отримати лише через електронні торги - Кирилюк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:00

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nalim
 
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