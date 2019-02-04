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Спецдозволи на надра можна буде отримати лише через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні Уряду сказав т.в.о. голови Державної служби геології та надр Олег Кирилюк.
Дивися повний текст Спецдозволи на надра можна буде отримати лише через електронні торги - Кирилюк
.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 10:00
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