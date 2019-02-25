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Наглядова рада "Нафтогазу"
продовжила контракт Коболєву....

Наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт Коболєву....
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:18

Наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт Коболєву....

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело в компанії.

Дивися повний текст Наглядова рада \"Нафтогазу\" продовжила контракт Коболєву. Зарплата – 2 мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:19

гройсман,чого мовчиш?Ти ж обіцяв не продовжувати з коболевим контракт.
sena_2008atp
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