Про це повідомило джерело в компанії.
Дивися повний текст Наглядова рада \"Нафтогазу\" продовжила контракт Коболєву. Зарплата – 2 мільйони.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лют, 2019 10:18
Наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт Коболєву....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наглядова рада \"Нафтогазу\" продовжила контракт Коболєву. Зарплата – 2 мільйони.
Додано: Чет 28 лют, 2019 10:19
гройсман,чого мовчиш?Ти ж обіцяв не продовжувати з коболевим контракт.
|