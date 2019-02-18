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"Будівельна амністія": легалізувати самобуд стало дешевше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лют, 2019 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Ця новація має спростити процедуру легалізації самобудів – таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт.
Дивися повний текст \"Будівельна амністія\": легалізувати самобуд стало дешевше
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Додано: Чет 28 лют, 2019 10:37
Естественно-самострой без документов налогами-то не обложишь)
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