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"Будівельна амністія":
легалізувати самобуд стало дешевше

"Будівельна амністія": легалізувати самобуд стало дешевше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:37

"Будівельна амністія": легалізувати самобуд стало дешевше

Пропонуємо до обговорення:
Ця новація має спростити процедуру легалізації самобудів – таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт.

Дивися повний текст \"Будівельна амністія\": легалізувати самобуд стало дешевше.
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