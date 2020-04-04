Ця новація має спростити процедуру легалізації самобудів – таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт.
Дивися повний текст \"Будівельна амністія\": легалізувати самобуд стало дешевше.
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Додано: Чет 28 лют, 2019 11:37
"Будівельна амністія": легалізувати самобуд стало дешевше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Будівельна амністія\": легалізувати самобуд стало дешевше.
Додано: Суб 31 сер, 2019 22:37
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:54
Налогами дом не обложить, но получить штраф за самострой, который будет составлять налог за 15 лет, например около 10 тисяч, детальней об этом и хорошо описано о документах и амнистии для самостроя в статье: <a href="http://chp.com.ua/zakon-i-pravo/item/67568-uzakonit-samostroy-v-ukraine-v-2020-2021-godu-dokumenty-sroki-poryadok">узаконить самострой в Украине</a>
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