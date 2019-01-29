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Опубліковано карту
забруднення повітря на Землі

Опубліковано карту забруднення повітря на Землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:58

Опубліковано карту забруднення повітря на Землі

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники Descartes Labs опублікували актуальну карту забруднення повітря у всьому світі, де яскравими плямами і нитками відображені несприятливі для людини зони. У цих місцях зафіксовані наймасштабніші викиди діоксиду азоту, що утворюється в процесі горіння.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 10:58

Так а где, собственно, сама карта?
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 11:22

  zsasha111 написав:Так а где, собственно, сама карта?

Финансы слышали звон да не знают где он. А бы что то написать.
Тут армию разворовывают и политический имидж от Евровидения пострадал, что сильно скажется на экономике в дальнейшем. Потомучто фиг нам кто то и что то даст теперь.
А у них на сайте бджилки гудять
p_a_l
 
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