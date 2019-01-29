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Опубліковано карту забруднення повітря на Землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лют, 2019 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники Descartes Labs опублікували актуальну карту забруднення повітря у всьому світі, де яскравими плямами і нитками відображені несприятливі для людини зони. У цих місцях зафіксовані наймасштабніші викиди діоксиду азоту, що утворюється в процесі горіння.
Дивися повний текст Опубліковано карту забруднення повітря на Землі
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Додано: Чет 28 лют, 2019 10:58
Так а где, собственно, сама карта?
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zsasha111
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Додано: Чет 28 лют, 2019 11:22
zsasha111 написав:
Так а где, собственно, сама карта?
Финансы слышали звон да не знают где он. А бы что то написать.
Тут армию разворовывают и политический имидж от Евровидения пострадал, что сильно скажется на экономике в дальнейшем. Потомучто фиг нам кто то и что то даст теперь.
А у них на сайте бджилки гудять
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p_a_l
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