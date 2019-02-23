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Україна втрачає світові
позиції у виробництві сталі

Україна втрачає світові позиції у виробництві сталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 11:25

Україна втрачає світові позиції у виробництві сталі

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2019 року в порівнянні з січнем 2018 року Україна втратила один пункт в світовому рейтингу металургів, спустившись на 13-е місце.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 11:26

покращення?
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