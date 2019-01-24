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Апеляційний суд відхилив позов
Коломойського до Приватбанку

Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 11:27

Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

Дивися повний текст Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 11:27

Интересно. А когда власть поменяется, суды поставят раком?
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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