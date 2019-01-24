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Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лют, 2019 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.
Дивися повний текст Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до Приватбанку
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Додано: Чет 28 лют, 2019 11:27
Интересно. А когда власть поменяется, суды поставят раком?
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